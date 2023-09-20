اليوم السابع
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تعرف على أعراض أنيميا نقص فيتامين ب12 وطرق العلاج

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 12:00 ص
تعرف على أعراض أنيميا نقص فيتامين ب12 وطرق العلاج أنيميا نقص فيتامين ب12
كتبت فاطمة خليل

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تختلف أعراض أنيميا نقص فيتامين ب 12 عن غيرها من أنواع الأنيميا الأخرى، حيث تتسبب في حدوث تغيرات عصبية تؤدى لالتهاب الأعصاب وتنميل الأطراف.قالت الدكتورة إيمان صلاح، أخصائية الأدوية الإكلينيكية بجامعة المنصورة، لـ"اليوم السابع"، أن أعراض أنيميا نقص فيتامين ب 12تختلف عن الأنيميا العادية، حيث يتسبب نقص فيتامين ب 12 في حدوث تغيرات عصبية ونفسية، تشمل:

-التهاب الاعصاب الناتج عن نقص فيتامين ب١٢

- تنميل وألم فى الأطراف ( اليدين والقدمين).

-ضعف في عصب العين قد يؤدي إلى مشاكل في الإبصار.

-نقص فيتامين ب١٢ له تأثير نفسي كبير مثل: الاكتئاب.

-مشاكل في الذاكرة قد يسبب نوع من أنواع الزهايمر مرتبط بنقص فيتامين ب١٢ .

وأضافت الدكتورة إيمان أنه بجانب الأعراض المذكورة لنقص فيتامين ب12 تأتى أعراض الأنيميا المعروفة مثل: ضعف عام، خمول فى الجسم، قلة التركيز، صداع متكرر، شحوب واصفرار في لون الجلد وغيرها من أعراض الأنيميا المعروفة.

وعن طريقه علاج أنيميا نقص فيتامين ب12 قالت الدكتورة إيمان صلاح أن العلاج يشمل:-توفير نظام غذائي ووجبات غنيه فيتامين ب١٢.مثل:  السلمون، الكبدة، البيض، التونة، اللبن، منتجات الألبان، الحبوب المدعمة وذلك بجانب تناول الأدوية.


أنيميا نقص فيتامين ب12

نقص فيتامين ب12

الانيميا

اعراض الانيميا



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