تركيب 220 وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، واصلت جمعية الأورمان احدى كيانات التحالف الوطنى، تنفيذ المبادرة الإنسانية «خير بالتقسيط» لاستهداف الأسر الأكثر احتياجًا من خلال تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه.

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان ، في" تصريحات صحفية" أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا والتى تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه من خلال «خير بالتقسيط» يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ 300 جنيه لمدة 18شهرًا، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في تركيب وصلات المياه النقيه، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين.

وأوضح «شعبان»، أنه منذ إطلاق الجمعية لتركيب وصلات المياه ساهمت في تركيب 220 وصلة في محافظة أسوان، مع التنسيق والإشراف والمتابعة المستمرة لمديرية التضامن الاجتماعى على الأعمال والجهود التى تتم.

يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 28108 وصلات مياه بجميع محافظات الجمهورية.

ووجه أشرف عطية محافظ أسوان، بمواصلة تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسر ضحايا حادث غرق مجموعة من الشباب أثناء استقلالهم لفلوكة بالقرب من مرسى قرية أبو هور بمركز نصر النوبة في مارس الماضى.

ومنح اللواء أشرف عطية، 4 من أسر الضحايا رحلات عمرة من خلال تسليمهم جوازات السفر والتأشيرة لأداء عمرة المولد النبوى الشريف بالأراضى المقدسة بالمملكة العربية السعودية فى سبتمبر الحالى، والمهداة من الطريقة الجعفرية الأحمدية المحمدية.

وقال محمد يوسف مدير مديرية التضامن الإجتماعى بأسوان، في "تصريحات صحفية" إنه بناء على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فقد تم تسخير كافة الإمكانيات الحكومية والمجتمعية لتوفير الدعم الكامل لأسر ضحايا حادث الغرق .

ولفت محمد يوسف مدير مديرية التضامن الإجتماعى بأسوان، إلى أن ذلك أثمر عن تقديم الطريقة الجعفرية كافة أوجه الدعم حيث تحملت نفقات السفر والإقامة والإعاشة والتنقلات، بإجمالى مبلغ 140 ألف جنيه، وسيتم السفر فى سبتمبر الجارى، والعودة بعد 14 يومًا .