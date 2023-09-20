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تجديد حبس متهمة بغسل 3 ملايين جنيه فى المقطم 15 يوما

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 10:51 ص
تجديد حبس متهمة بغسل 3 ملايين جنيه فى المقطم 15 يوما محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية، لاتهامها بغسل 3 ملايين جنيه من نشاطها في الكسب غير المشروع. 
 
وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولها للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات. 
 
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات لقيامها بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة.
 
وتبين من التحريات أن المتهمة مكنت ذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامها بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وقدرت أفعال الغسل التي قامت بها بـ3 ملايين جنيه.

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