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الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 09:58 ص
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اليوم.. قافلة بيطرية مجانية لخدمة قرية كوم اللوفى مركز سمالوط بالمنيا

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 09:00 ص
اليوم.. قافلة بيطرية مجانية لخدمة قرية كوم اللوفى مركز سمالوط بالمنيا قافلة بيطرية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية الطب البيطرى بالمنيا، عن تنظيم قافلة بيطرية وعلاجية وإرشادية للمواطنين بالمجان الأربعاء فى قرية كوم اللوفى بمركز سمالوط فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، وتنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، لتحسين أداء الخدمات البيطرية فى المناطق الريفية والوصول إلى القرى الأكثر احتياجا من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة انتاجيتها.

وأوضح الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، أن المديرية تنفذ تلك القوافل بشكل دورى، بهدف نشر الوعى وتطبيق استراتيجيات مركز البحوث الزراعية بالعمل التشاركى ضمن سلسلة من القوافل البيطرية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة بالإضافة إلى عقد اللقاءات الإرشادية مع المواطنين وتقديم أوجه الدعم للمربين.


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