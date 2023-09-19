محافظ الغربية يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى نهطاي

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تجربة تنموية شاملة ومتكاملة رسمت ملامح جديدة، للريف المصري، وحسنت الحياة المعيشية للمواطنين من خلال تصحيح البنية التحتية وإرساء لدعائم العدالة الاجتماعية بإنجاز خدمات اجتماعية وتعليمية واقتصادية وثقافية وتطوير المنظومة الصحية والتعليمية وتدشين شبكات للنقل والطرق والكباري وتحسين منظومة الاتصالات .

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها لمتابعة أعمال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية نهطاي بمركز زفتى.

وتفقد محافظ الغربية خلال الجولة كورنيش نهطاي المقام على ترعة العطف بقرية نهطاى، والذي يعتبر أول كورنيش يجري إنشاؤه في قرية ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري وتابع المحافظ جولته بتفقد مبنى مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي الذي يقام على مساحة 600 متر مربع والذي يعد من أبرز مشروعات المبادرة، باعتباره يسهم في القضاء على معاناة سكان القرى في الحصول على مختلف الخدمات الحكومية، ويوفر حزمة من الخدمات لأهاليها، من خلال وجود مقرات للمركز التكنولوجي، والسجل المدني، والشهر العقاري، ومركز خدمات تموينية، ومكتب خدمات بريدية والوحدة المحلية، والمجلس المحلي، ووحدة للتضامن الاجتماعي، كما تفقد المحافظ محطة مياه الشرب بنهطاي.

وعلى هامش الجولة تفقد محافظ الغربية المجزر القديم بطنطا تمهيدا للاستفادة منه.

جاء ذلك بحضور إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، و ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا،و عبد الشافي مدير إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة.