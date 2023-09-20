اليابان يمر بفصل خريف "غير طبيعى" مع تحذيرات من مزيد من الحرارة فى المستقبل

كتبت رباب فتحى

تحت عنوان " اليابان يمر بفصل خريف "غير طبيعي" مع تحذيرات من مزيد من الحرارة فى المستقبل"، ألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على ارتفاع درجات الحرارة فى اليابان بصورة غير عادية مع وجود أعداد قياسية من الأيام "شديدة الحرارة" فى الصيف وتوقعات بالمزيد.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من أن الخريف لم يبدأ بعد فى اليابان، يحذر الخبراء من أن الأيام المشمسة والهادئة التى عادة ما توفر الراحة فى نهاية فصل الصيف الحار لا تزال بعيدة بعض الشيء، حيث وصف أحدهم الطقس بأنه "غير طبيعي".

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) العامة، إن اليابان شهدت درجات حرارة قياسية هذا الصيف، حيث تجاوزت درجات الحرارة القصوى خلال النهار 38 درجة مئوية فى بعض الأيام، مضيفة أنه تم رصد حرارة " كارثية" بلغت 40 درجة مئوية فى مدينتين فى أوائل أغسطس.

واستنادًا إلى قياسات أجريت فى 15 موقعًا فى جميع أنحاء البلاد فى الفترة من يونيو إلى أغسطس، كان الصيف فى اليابان هو الأكثر سخونة منذ عام 1898، عندما بدأت وكالة الأرصاد الجوية فى جمع البيانات.

وشهدت طوكيو 22 يومًا هذا العام عندما تجاوزت درجة الحرارة 35 درجة مئوية - وهو تعريف الوكالة للطقس "الحار للغاية" - محطمة بسهولة الرقم القياسى السابق البالغ 16 يومًا، والذى تم تسجيله فى العام الماضي.

وحتى سابورو، المدينة الرئيسية فى أقصى شمال البلاد - والتى يقام فيها مهرجان الثلوج فى شهر فبراير من كل عام - شهدت ثلاثة أيام متتالية تزيد فيها درجة الحرارة عن 35 درجة مئوية فى أواخر أغسطس. وألغت شركة هوكايدو للسكك الحديدية رحلات القطارات خوفا من أن تؤدى الحرارة إلى تشويه المسارات، فى حين طُلب من بعض الطلاب الدراسة عن بعد بدلا من حضور الدروس فى الفصول الدراسية دون مكيفات الهواء.

وشهدت العاصمة القديمة كيوتو، المعروفة بصيفها الرطب وشتائها المنعش، رقما قياسيا من الحرارة الشديدة لمدة 37 يوما.