المشدد 10 سنوات لمزارع لحيازته 200 قطعة حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار سمير علي شرباس رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار طارق ابراهيم ابو الروس والمستشار سامح سعيد سمك، وسكرتير المحكمة عمرو زكي ، بمعاقبة المتهم " س.س.ح" بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا مائة ألف جنيه، عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 5171 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية اول ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية أخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الي قيام المتهم " س.س.ح" مزارع بالاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط، ونفاذًا لاذن النيابة انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده، وأبصرت القوة المتهم واقفا بجانب الطريق ممسكا بيده حقيبة فتم ضبطه، وبانتزاع الحقيبة من يده وفضها تبين احتوائها على 200 قطعة حشيش، وبتفتيشه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول.

بمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبالغ المالية من حصيلة البيع، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.