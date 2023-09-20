اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 09:52 ص
السجن 3 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج هيئة المحكمة
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم "م.ا.خ" عامل بالسجن 3 سنوات لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ع.ع.ا" بدائرة مركز  جزيرة شندويل.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.
 
تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز  جزيرة شندويل عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه مفاده قيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب مما تسبب في إصابته بعاهة مستديمة بسبب خلافات  بينهما وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 
 
 


 

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