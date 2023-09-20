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أعلنت إدارة الحرس الوطنى التونسى إحباط 23 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة فى ليلة واحدة من جانب وحدات إقليمى الحرس الوطنى بصفاقس و الحرس البحرى بالوسط، وذلك فى إطار التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية .

وأضافت إدارة الحرس - فى بيان - أن الحملة الأمنية الكبرى تمكنت من نجدة وإنقاذ 463 مجتازا (349 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء و114 تونسيا)، كما تم ضبط 53 فردا مفتش عنهم؛ من أجل تورطهم فى قضايا مختلفة وحجز 7 مراكب حديدية، ومبلغ مالى من العملة التونسية.



وفى سياق متصل، تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطنى بالمهدية بمشاركة إدارة الاستعلامات والأبحاث إثر مداهمة منزلين من القاء القبض على 3 من منظمى عمليات اجتياز وحجز 13 مركبا حديديا و38 طوقا مطاطيا لاستغلالها فى عمليات الإبحار خلسة.