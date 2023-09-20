الرئيسية أخبار عاجلة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.. الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 09:04 ص الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 212 لسنه 2023، بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية الـ AFCFTA . اتفاقيه التجارة التجارة الحرة afcfta الرئيس السيسي الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد لقاء الشيخ محمد بن زايد فى الإمارات الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 02:50 م الرئيس السيسى يبحث مع الشيخ محمد بن زايد مختلف القضايا الإقليمية والدولية.. فيديو الإثنين، 18 سبتمبر 2023 10:24 م الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد يؤكدان اعتزازهما بالعلاقات الأخوية بين مصر والإمارات.. الزعيمان يبحثان التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة.. والاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في استضافة "كوب27" الإثنين، 18 سبتمبر 2023 08:59 م الرئيس السيسى يهنئ الإمارات بإنجازها فى مجال الفضاء.. صور الإثنين، 18 سبتمبر 2023 08:51 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة