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التعليم العالى تغلق باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 12:06 م
التعليم العالى تغلق باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة ضمن المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات 2023، موضحا أنه تم غلق باب تقليل الاغتراب أمس الثلاثاء.

وأوضح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة العليا لمكتب التنسيق سوف تجتمع لتحديد عدد المستهدفين من تقليل الاغتراب بالمرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات بالمرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات 2023.

وكان مكتب التنسيق، أكد أنه تيسيرا على الطلاب تم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين فى المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%)، وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية.

وأوضح مكتب التنسيق أن تقليل الاغتراب يتم التقدم له عن طريق موقع التنسيق الالكترونى على شبكة الانترنت وفقًا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن المتضمنة، أن يكون التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع، كما أن التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى والتحويل عن طريق موقع التنسيق الالكترونى فقط ولا توجد تحويلات ورقية، كما أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط واستيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات)، وأن تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب فى شهادة الثانوية العامة.

وأشار إلى أن التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، ويسمح للطالب الذى تم ترشيحه فى عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر فى ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفى ضوء النسبة المقررةوالطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.


التربية والتعليم

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق القبول بالجامعات 2023

تنسيق المرحلة الثالثة



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