مكتب تنسيق الجامعات يواصل استقبال طلبات تقليل اغتراب المرحلة الثالثة

وأشار إلى أن التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، و يسمح للطالب الذى تم ترشيحه فى عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر فى ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفى ضوء النسبة المقررةوالطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.
كما أعلن مكتب التنسيق أنه تم ترشيح 675 ألف و54 طالب وطالبة من الحاصلين على الثانوية العامة المصرية على الكليات والمعاهد من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2023، وذلك خلال أعمال التنسيق بمراحله الثلاث.
فيما أعلنت الجامعات انتهاء استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد، حيث أعلن الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن استعدادات شاملة لاستقبال الطلاب فى العام الجامعى الجديد 2023-2024، وأكد الدكتور قنديل أن الجامعة تقوم بتحسين بنيتها التحتية وتقوم بتطوير مناهجها التعليمية بهدف توفير بيئة تعليمية مثالية للطلاب.
وأضاف رئيس الجامعة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب فى الجامعة من تدابير صحية، مع الالتزام الكامل بالبروتوكولات المعمول بها لمكافحة انتشار الأمراض، والتأكيد على جاهزية جامعة حلوان لاستقبال الطلاب وتقديم تعليم عالى الجودة فى العام الجامعى الجديد، داعيًا الطلاب الجدد إلى الاستفادة القصوى من الفرص التعليمية والثقافية المتاحة فى الجامعة.
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