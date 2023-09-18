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مكتب تنسيق الجامعات يواصل استقبال طلبات تقليل اغتراب المرحلة الثالثة

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 08:30 ص
مكتب تنسيق الجامعات يواصل استقبال طلبات تقليل اغتراب المرحلة الثالثة تنسيق الجامعات- ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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وصل قطار تنسيق القبول بالجامعات المصرية والمعاهد 2023 للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة إلى محطته الأخيرة، حيث قرر مكتب التنسيق فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من اليوم الأحد 17 سبتمبر الجارى وحتى الثلاثاء 19 من نفس الشهر.
 
وأكد مكتب التنسيق أنه تيسيرا على الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) ، وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية.
وأوضح مكتب التنسيق أن تقليل الاغتراب يتم التقدم له عن طريق موقع التنسيق الالكترونى على شبكة الانترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن المتضمنة، أن يكون التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع، كما أن التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى والتحويل عن طريق موقع التنسيق الالكترونى فقط ولا توجد تحويلات ورقية، كما أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط واستيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات)، وأن تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب فى شهادة الثانوية العامة.

وأشار إلى أن التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، و يسمح للطالب الذى تم ترشيحه فى عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر فى ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفى ضوء النسبة المقررةوالطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

كما أعلن مكتب التنسيق أنه تم ترشيح 675 ألف و54 طالب وطالبة من الحاصلين على الثانوية العامة المصرية على الكليات والمعاهد من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2023، وذلك خلال أعمال التنسيق بمراحله الثلاث.

فيما أعلنت الجامعات انتهاء استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد، حيث أعلن الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن استعدادات شاملة لاستقبال الطلاب فى العام الجامعى الجديد 2023-2024، وأكد الدكتور قنديل أن الجامعة تقوم بتحسين بنيتها التحتية وتقوم بتطوير مناهجها التعليمية بهدف توفير بيئة تعليمية مثالية للطلاب.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب فى الجامعة من تدابير صحية، مع الالتزام الكامل بالبروتوكولات المعمول بها لمكافحة انتشار الأمراض، والتأكيد على جاهزية جامعة حلوان لاستقبال الطلاب وتقديم تعليم عالى الجودة فى العام الجامعى الجديد، داعيًا الطلاب الجدد إلى الاستفادة القصوى من الفرص التعليمية والثقافية المتاحة فى الجامعة.

 

التعليم العالى

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة



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