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ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة لأعلى مستوى 20 ألف نقطة بمستهل التعاملات

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 10:36 ص
ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة لأعلى مستوى 20 ألف نقطة بمستهل التعاملات البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 20044 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 24199 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 8396 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 3887 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 5741 نقطة.

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