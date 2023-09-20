إصابة 20 عاملا إثر تصادم سيارة وجرار زراعى بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أصيب 20 عاملا من العمال الزراعيين بينهم أطفال بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارة ربع نقل وجرار زراعى بوصلة أبو سلطان بمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى ابراهيم معاون محافظ الاسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع جرار زراعى بوصلة ابو سلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع ب10سيارات إسعاف برئاسة الدكتور مصعب البدراوى مدير مرفق إسعاف محافظة الاسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة 20 عاملا بينهم أطفال بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

جار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.