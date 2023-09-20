إزالة 140 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمراكز المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات الميدانية للوقوف على الحالة العامة بالمراكز والقرى، ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات فى مهدها والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.



من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية فى (بنى مزار - مطاي - سمالوط )، من إزالة 101 حالة تعد، منها 75 حالة تعد على الأرض الزراعية ببنى مزار حيث شملت الحملات قري (الحسينية ـ بنى على ـ شلقام ـ أبوجرج - صندفا) والأحياء الرئيسية بالمدينة، و22 حالة تعد على الأرض الزراعية وبناء بدون ترخيص بقطاع ( منبال - أبوعزيز - بردنوها - حى غرب) بمركز مطاي، و4 حالات تعد بالبناء بدون ترخيص بحي شمال وجنوب مدينة سمالوط وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.