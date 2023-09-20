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إجراء الكشف الطبى على 1103 مرضى فى قافلة طبية بقرية قلين فى كفر الشيخ

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 10:57 م
إجراء الكشف الطبى على 1103 مرضى فى قافلة طبية بقرية قلين فى كفر الشيخ جانب من القافلة الطبية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهدت الوحدة الصحية بقرية قونة التابعة للوحدة المحلية لقرية قونه بمركز قلين، قافلة طبية تضم " 11 "عيادة خارجية، ضمن مبادرة حياة كريمة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بالمتابعة الميدانية للقوافل الطبية العلاجية، وصرف العلاج بالمجان وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، واللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين.
 
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبي على 1103 حالة، جرى تحويل عدد من  الحالات إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين، لإجراء العمليات الطبية، وذلك فى إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات الطبية وبدء توافد المواطنين بالقرية والتوابع لإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجاناً.
 
 

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