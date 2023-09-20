اليوم السابع
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أسعار الأعلاف تسجل اليوم 19 ألفا و600 جنيه للطن

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 11:07 ص
أسعار الأعلاف تسجل اليوم 19 ألفا و600 جنيه للطن وزارة الزراعة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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سجلت أسعار الأعلاف اليوم استقرارًا فى الأسواق بعد الهبوط الذى شهدته أول أمس بنحو 400 جنيه للطن لجميع الأنواع بسبب زيادة المعروض فى الأسواق خلال تلك الفترة، ليسجل الطن 19 ألفا و 600 جنيه.
 
و كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعلن أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي مشيرًا إلى أنه خلال الفترة من 25/8/2023 حتى 7/9/2023تم الإفراج عن 276 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 116 مليون دولار.
 
وأضاف أن الإفراج شمل  253 ألف طن من الذرة بحوالي 91 مليون دولار وحوالي 23 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 17 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالى 8 ملايين دولار ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 7 سبتمبر 2023)  7.6 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.6 مليار دولار .
 
وأكد القصير أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.
 
وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزى وبدعم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.
 
 

الأعلاف

فول الصويا

الذرة الصفراء

صناعة الاعلاف



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