أخبار مصر.. البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك 28 سبتمبر بمناسبة المولد النبوى

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، وكان أبرزها إعلان البنك المركزى عن تعطيل العمل بالبنوك وذلك في يوم 28 سبتمبر بمناسبة المولد النبوى.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..



رئيس الوزراء: إعداد القوانين الخاصة بالحزمة الاجتماعية الجديدة أول أكتوبر



استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بالتوجه بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، والشعب المصري، بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، متمنياً أن يُعيد الله عز وجل هذه المناسبة بالخير والرخاء، على الأمتين العربية والإسلامية.

التعليم العالى تغلق باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة



أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة ضمن المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات 2023، موضحا أنه تم غلق باب تقليل الاغتراب أمس الثلاثاء.

رئيس الوزراء يشهد توقيع شراكة بين 10 جهات للتعاون لتحسين دمج ذوى الهمم



شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع مذكرة شراكة بشأن التعاون المُشترك لتحسين دمج الأشخاص ذوى الإعاقة بين 10 جهات من خلال مشروع تحسين الوصول إلى المعلومات في مصر بتقنية (DAISY Multimedia Publications) بالتنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" لتنفيذ المشروع.

حصل وأنت نايم.. حكاية زلزال غرب مطروح وتوقيته وقوته × 6 معلومات



استيقظ الكثير من المواطنين على خبر زلزال وفق ما أعلنه المعهد القومى للبحوث الفلكية على صفحته الرسمية فى بيان تفصيلى من الشبكة القومية للزلازل يكشف موعد وتفاصيل الهزة التى حدثت الساعة الرابعة فجر اليوم الأربعاء .

الهيئة الوطنية تعقد مؤتمرا صحفيا لكشف استعدادات الانتخابات الرئاسية ظهر اليوم



يعقد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا في الثانية ظهر اليوم "الأربعاء" بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك في ضوء تكليف صادر بهذا الشأن من مجلس إدارة الهيئة، لإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

الإسكان: مهلة شهرين لاستلام الأراضى السكنية الصغيرة من تاريخ الإعلان



أعلن المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة، شاملة أراضي "بيت الوطن"، الساري تخصيصها، أو التي تم إلغاؤها لعدم الاستلام، وذلك تيسيراً من الهيئة على المواطنين، ومنحهم فرصة لاستلام قطع الأراضى المخصصة لهم، بضوابط محددة.

الطاقة الذرية تنتج صنفا جديدا من "اللوبيا" يزيد إنتاجه بنسبة 30% عن التقليدى



نجح فريق علمي من هيئة الطاقة الذرية بقسم بحوث المنتجات الطبيعية التابع لشعبة التكنولوجيا الحيوية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بالتعاون مع قسم الخضر بكلية الزراعة بجامعة المنيا فى إنتاج صنف جديد من اللوبيا.

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك 28 سبتمبر بمناسبة المولد النبوى



قرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1445 هجرية.

تعليم الجيزة تعلن اليوم نتيجة تحويلات الطلاب بين المدارس



تعلن اليوم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة نتيجة تحويلات الطلاب بين المدارس وبعضها، وخاصة نتائج تحويلات طلاب المرحلة الثانوية، حيث أكدت مصادر بالمديرية أن كل إدارة تعليمية انتهت من إعداد قوائم الطلاب المقبولين فى التحويلات نتيجة توافر الشروط المطلوبة لقبول التحويلات لديهم، وتم إرسال قوائم الطلاب للمدارس حتى يتمكن ولى الأمر من استكمال باقى ملف القبول، موضحة أن ملف القبول يشمل طلبات التحويل مختومة من المدرستين المحول منها الطالب والأخرى التى يرغب فى القيد فيها، إضافة إلى استمارة التحويل الإلكترونى وأيضا إيصال سداد المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي.

صرف 85% من مقررات تموين شهر سبتمبر لأصحاب البطاقات حتى الآن



تواصل منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 85 % من مقررات التموين عن شهر سبتمبر الجارى حتى الآن، كذلك طرح السلع الغذائية وغير الغذائية منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة 20 إلى 25 % .

أسعار الذهب اليوم الأربعاء فى مصر تسجل 2210 جنيهات للجرام عيار 21



سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر تراجعا ملحوظا بحوالى 10 جنيهات، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2210 جنيهات للجرام وسط ارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية إلي مستويات 1930 دولارا في تداولات اليوم.

كيف تحجز وحدة سكنية فى "سكن مصر" أو "جنة مصر" من الجهاز مباشرة؟



لأول مرة تقرر وزارة الإسكان، أن يتم السماح لرؤساء أجهزاة المدن الجديدة، بتخصيص الوحدات السكنية للمواطنين، بدون إعلان من الوزارة.

فريال أشرف لـ "اليوم السابع": لم أعتزل الكاراتيه وانتظرونى فى 2025



أكدت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه وبطلة ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 أنها لم تعتزل الرياضة، كما يردد البعض، لكنها لا تحب الظهور كثيرا فى الوقت الحالى، لأسباب أسرية، وعندما لا تتواجد لفترة على الساحة الرياضية، يعتقد البعض أنها قررت الاعتزال وهو ما لم يحدث، ووصفت اختفائها عن الوسط الرياضي بالفترة الماضية، بالهدوء الذى يسبق الإنجاز .

دورى نايل.. أوسوريو يفاضل بين شيفو وجمعة لقيادة الزمالك أمام بيراميدز



يفاضل كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك بين الثنائي محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة لقيادة الجبهة اليسرى للفريق الأبيض في مباراته ضد بيراميدز المقرر لها السابعة مساء غداً الخميس على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دوري نايل.

بيرسى تاو مهدد بالغياب عن الأهلى أمام سان جورج الإثيوبى



أصبح بيرسي تاو لاعب الأهلي مهدد بالغياب عن مباراة فريقه أمام سان جورج الأثيوبي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الأحد المقبل، بعد تعرضه للإصابة في مباراة المصرى أمس الثلاثاء والتى انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة في افتتاح الدوري.

مواعيد مباريات اليوم.. قمة بين البايرن ومان يونايتد والريال أمام يونيون برلين



تقام اليوم الأربعاء 20-9-2023 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، وأهمها مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث تستأنف لقاءات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات وتشهد قمة نارية بين بايرن ميونخ الألمانى ومانشستر يونايتد الإنجليزي، بجانب لقاءات الجولة الأولى من الدوري المصري، ودوري أبطال آسيا.

أقوى ملحق عقارى فى الشرق الأوسط بمناسبة انطلاق معرض سيتى سكيب.. استثمارات بالمليارات.. كبار المطورين العقاريين فى مصر والوطن العربى يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. وتوقعات بحدوث انفراجة قوية فى المبيعات

شركة جدار تحدث نقلة نوعية بالساحل الشمالى بالكامل بمشروع سى فيو باستثمارات تتخطى الـ 10 مليارات جنيه

مشروع "طلعت مصطفى" بالسوق السعودي يفتح الباب لتصدير صناعة تطوير العقارات المصرية.. يعمل على جذب استثمارات عربية وأجنبية ضخمة للبورصة.. ويرفع حصيلة الدولة من العملة الصعبة



مثلما كانت "الرحاب" و"مدينتي" فاتحة خير على صناعة التطوير العقاري المصرية، ونقلتها من العمل في المدن القديمة إلى الجديدة، ومن إنشاء "الكومباوند" إلى تطوير المدن المتكاملة مما أدى إلى إنشاء كبرى المشروعات العمرانية التي ساهمت في نمو الاقتصاد الوطني ووفرت وحدات عالية الجودة للسكان، وملايين فرص العمل، ستكون "بنان"- مشروع مجموعة طلعت مصطفى الجديد- في المملكة العربية السعودية اضافة قوية للاقتصاد المصري بصفة عامة وشركات التطوير العقاري المصرية بوجه خاص، وذلك لعدة أسباب نسردها في التقرير التالي.

معارض "أهلا مدارس" سلاح الدولة لتخفيف العبء على المواطنين.. 108 فروع بالمحافظات تطرح المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية بتخفيضات 30%.. و"التموين" توفر السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن



في إطار حرص القيادة السياسية على تخفيف العبء على المواطنين مع دخول العام الدراسى الجديد ،أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من معارض" أهلا مدارس "على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية ، حيث يتم طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30%، كذلك إطلاق ما يقرب من 84 سيارة متنقلة لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة أيضا فى القرى والميادين العامة.

محور شمال طرة الجديد حل سحرى للربط بين القاهرة والجيزة.. يعبر النيل للربط مع طريق مصر أسيوط الزراعى فى 10 دقائق.. طول المرحلة الأولى 6 كم ويربط مع محاور الأوتوستراد وكورنيش النيل وحسب الله الكفراوى



بدأت أجهزة الدولة في تنفيذ محور "شمال طرة" وهو امتداد لمحور حسب الله الكفراوى، حيث يربط محور حسب الله الكفراوى ليعلو طريق الأتوستراد بكوبرى ثم محور أرضى بشارع شمال طرة، ثم كوبرى شمال طرة وكورنيش النيل لعبور النيل عبر كوبرى جديد حتى يصل للربط مع طريق مصر أسيوط الزراعى بالجيزة بطول 6 كيلو مترات، كمرحلة أولى.