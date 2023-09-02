FDA تحظر بيع منتجات التبغ بنكهة المنثول لتسببها فى الإدمان قريبا

كتبت أمل علام

قالت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، إنها ستحظر بيع وترويج السجائر بنكهة المنثول والسيجار المنكهة في خطوة أشاد بها خبراء الصحة العامة والتي يمكن أن تؤدي إلى الإقلاع عن التدخين لـ 1.3 مليون شخص.

وأضافت الهيئة الأمريكية"FDA"، إنها تخطط لوضع اللمسات الأخيرة لحظر بيع سجائر المنثول والسيجار المنكه في الأشهر المقبلة.

في أبريل 2022، عندما أعلنت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية في البداية أنها ستحظر النكهة الشعبية، حددت موعدًا نهائيًا في أغسطس 2023 لوضع التفاصيل.

يقول استطلاع مركز السيطرة على الأمراض إن معظم البالغين في الولايات المتحدة يؤيدون حظر مبيعات جميع منتجات التبغ، تم حظر النكهات الموجودة في السجائر في عام 2009، ولكن بعد ضغوط جادة من الصناعة، تم استبعاد المنثول من الحظر.

تدرس الهيئة الأمريكية لوائح المنثول منذ أكثر من عقد من الزمان، لقد أدرك العلماء منذ فترة طويلة أن النكهة يمكن أن تجعل السجائر أكثر إدمانًا من تلك التي تحتوي على نكهة التبغ، وجدت دراسة أجريت عام 2015 أنه يجعل الناس يرغبون في التدخين أكثر، ولأن النكهة تخفي طعم التبغ، فإنها تجعل السجائر أكثر جاذبية للمدخنين الجدد، وخاصة الأطفال الذين هم أكثر عرضة للإدمان مدى الحياة.

وجدت الدراسات أن الأطفال الذين يدخنون سجائر المنتول كانوا أكثر عرضة لأن يصبحوا مدخنين منتظمين مقارنة بالمدخنين العرضيين، أكثر من نصف الأطفال الذين يدخنون يستخدمون سجائر المنثول، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي.

استهدفت شركات التبغ بقوة مجتمعات الأقليات من خلال تسويق المنثول، كما يقول مركز السيطرة على الأمراض، ولعبت سجائر المنثول دورًا في اتساع الفوارق الصحية.

ووفقا لما ذكرته شبكة CNN الإخبارية، انه في حين أن عدد الأشخاص الذين يدخنون السجائر في الولايات المتحدة انخفض إلى واحد من أدنى المستويات في التاريخ، فإن نسبة الأشخاص الذين يدخنون المنثول آخذة في الازدياد، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض .

لا يزال التدخين هو السبب الأول للوفيات والأمراض والعجز الذي يمكن الوقاية منه في البلاد، إن تدخين السجائر مسؤول عن أكثر من 480 ألف حالة وفاة سنوياً في الولايات المتحدة، وهو لا يقتل المدخنين فحسب، يموت أكثر من 41 ألف شخص في الولايات المتحدة كل عام بسبب التعرض للتدخين السلبي، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، وتتوقع الدراسة أن الحظر سيؤدي إلى انخفاض بنسبة 15% في التدخين بحلول عام 2026، وبحلول عام 2060، سينخفض ​​عدد الوفيات بنسبة 5%، وهو ما قد لا يبدو كثيرًا، ولكن ذلك سيؤدي إلى إنقاذ حياة 650 ألف شخص وتقليص سنوات الحياة المفقودة. بنسبة 8.8% أو 11.3 مليون سنة.

إذا حظرت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية المنثول، فيمكن أن ينقذ ما يصل إلى 654 ألف حياة في غضون 4 عقود فقط، وفقًا لحملة أطفال خاليين من التبغ..