400 جمل تتنافس فى سباق الهجن بالعلمين.. صور

كتب ـ محمد حسين

تجددت علي ارضية ميدان سباقات الهجن بالعلمين، فعاليات سباقات الهجن بمشاركة 400 جمل حضرت من كل محافظات مصر وتنافست علي أول مراكز 30 شوطا .

انطلقت فعاليات السباق بميدان العلمين بالساحل الشمالى، وهو ثاني سباق هجن تنشيطي للموسم الرياضي الخاص برياضة الهجن.

وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن، إن السباق تنشيطي بدعم من اتحاد الهجن بدولة الإمارات العربية المتحدة، استكمالا لسباقات الموسم .

أضاف، أن عددا من ملاك الهجن من كل المحافظات وصلوا للميدان للمشاركة فى التنافس علي أول الأشواط ووصلت عدد المشتركين 400 مشارك من محافظات سيناء ومطروح والوادي الجديد والمنيا والإسماعيلية والسويس، ومشاركات من ملاك هجن من باقي المحافظات .

وأشار إلى أن ميدان سباقات الهجن بالعلمين يشهد إقبالًا كثيفًا من محبي متابعة سباقات الهجن القادمين من المحافظات، وحضورًا لافتًا من سائحين وزوار الساحل الشمالى إلى جانب أعداد من أهالى سكان ومناطق العلمين وقرية سيدى عبدالرحمن، لمشاهدة متعة التنافس بين الجمال وهي تجري وتتسابق للوصول لأولى المراكز، ووجه الاتحاد المصري للهجن دعوة للهجانة من كل محافظات مصر للمشاركة في السباق الذي يقام بدعم من اتحاد الهجن الإماراتي.

وقال الدكتور مهدي سالم البياضي، مدير البطولات بالاتحاد المصري للهجن، إن لجنة التنظيم بالاتحاد المصري للهجن أشرفت علي انطلاق الفعاليات بعد تسجيل كل جمل مشارك وفقًا للشروط المنظمة للسباق وفي مقدمتها وجود شريحة إلكترونية مزروعة بكل جملة تحمل بياناتها الرسمية المسجلة، وهي اسمها ونوعها وسلالتها وتاريخ مشاركاتها في كل السباقات والفعاليات، لافتا أنه تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان نزاهة السباق وتوثيق بيانات الهجن المشاركة.

وسبق ونظم خلال يومى 6 و 7 من أغسطس الماضي فعاليات مهرجان سباق الهجن الرئيسى على أرضية مضمار العلمين لسباقات الهجن جنوب قرية سيدي عبد الرحمن، وشارك في التنافس على جوائز أشواطة الـ32 نحو 900 جمل، واختتمت الفعاليات بآخر 16 شوطًا بحضور قيادات اتحاد الهجن المصري والإماراتي، وجمهور من محبي ومتابعي سباقات الهجن.

يذكر أن مدينة العلمين على الساحل الشمالي، أصبحت جاذبة لعشاق ومتابعي أقدم وأعرق الرياضات العربية، وهي سباقات الهجن.