3.3 مليار جنيه أجور العمالة الموسمية بموازنة العام الحالى

كتبت نورا فخرى

خصصت الحكومة بموازنة العام المالي الجاري، الذي بدأ العمل بها أول يوليو 2023، مبلغا وقدرة 3 مليارات و300 مليون أجور العمالة الموسمية، مقابل 2 مليار و835 مليون جنيه، حسب البيان التحليلي لموازنة عام 2023/2024 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب.

ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.

وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض" وتتمثل فى أقساط القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.