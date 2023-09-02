اليوم السابع
Ads
السبت، 02 سبتمبر 2023 12:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

وفاة محمد الفايد تتصدر العناوين الرئيسية للصحف البريطانية السبت.. صور

السبت، 02 سبتمبر 2023 12:15 م
وفاة محمد الفايد تتصدر العناوين الرئيسية للصحف البريطانية السبت.. صور رجل الأعمال الراحل محمد الفايد
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدر خبر وفاة الملياردير المصرى، محمد الفايد فى الذكرى الـ26 لوفاة نجله، العناوين الرئيسية للصحف البريطانية الصادرة اليوم السبت.

وتوفى رجل الأعمال المصرى، محمد الفايد، عن عمر ناهز 94 عاماً، في العاصمة البريطانية لندن.

وعلى رأس الصفحة الرئيسية، نشرت صحيفة "ديلى اكسبرس" خبر الوفاة تحت عنوان "وفاة محمد الفايد عن عمر يناهز 94 عاما"، وأرفقته بعنوان يتعلق بتسجيل صوتى للأميرة ديانا يتحدث عن إحباط الأمير تشارلز عندما ولد الأمير هارى لأنه كان يرغب فى فتاة.

0fdb00f3-0dca-4bf7-b1df-ef651f21bfb9
 

وبالمثل، خصصت صحيفة "ميرور" البريطانية رأس صفحتها الرئيسية لخبر وفاة الملياردير المصرى.

أما صحيفة "ذا صن"، ففردت مساحة واسعة من الصفحة الرئيسية لخبر الوفاة تحت عنوان "وفاة الفايد بعد 26 عاما من وفاة دودي". كما خصصت تغطية إخبارية متنوعة حول العلاقة بين الفايد وابنه فى تقرير حمل عنوان "يدفن إلى جانب ابنه المأسوى".

93f30a64-6f4e-4e47-889e-76e1d0225502
 

كما فردت صحيفة "التليجراف" صفحتها الرئيسية لتغطية خبر وفاة الفايد تحت عنوان "وفاة الفايد مالك هاوردز السابق عن عمر يناهز 94 عاما."

a38b27f9-a79e-4dad-9a57-4830bf1233b8c4d77aa4-eea2-47c2-962b-b16c80cd2761
 

 

وتحت عنوان "وفاة الفايد صديق ديانا الوفي عن عمر يناهز 94 عاما"، خصصت صحيفة "ديلى ستار" صفحتها الرئيسية لتسليط الضوء على وفاة الفايد وعلاقته السابقة بالأميرة ديانا.

وشيع العشرات جثمان محمد الفايد من مسجد رينجز بارك، فى الوقت الذى كانت تعيد فيه الصحافة البريطانية احياء ذكري الحادث الذى لقى فيه كلا من ديانا ودودي مصرعهما ، وتفاصيل قصة الحب بينهما، لتفتح تلك الوفاة صفحة جديدة من قصة محمد الفايد داخل المملكة المتحدة ، وسط تساؤلات عن مصير ثرواته داخل وخارج بريطانيا.

وسيقام العزاء يوم الجمعة المقبل.

 


محمد الفايد

دودي الفايد

الملياردير المصرى الفايد

دودي وديانا

وفاة محمد الفايد

عزاء محمد الفايد

جنازة محمد الفايد



الموضوعات المتعلقة

رحيل محمد الفايد ابن الإسكندرية فى العاصمة البريطانية لندن.. جسد شخصيته أمير المصرى فى the crown.. وثلاثة أفلام تناولت قصة حياة نجله دودى وأميرة القلوب ديانا.. وإقامة العزاء يوم الجمعة المقبل

السبت، 02 سبتمبر 2023 01:00 ص

وفاة الملياردير المصرى محمد الفايد فى الذكرى الـ26 لوفاة نجله.. إنفوجراف

السبت، 02 سبتمبر 2023 12:26 ص

رحيل الملياردير المصرى محمد الفايد بعد تكوين إمبراطورية اقتصادية ضخمة.. فوربس تقدر ثروته بـ1.8 مليار دولار بنهاية 2022.. بدأ حياته كعامل فى ميناء الإسكندرية.. ودشن شركة شحن مكنته من وضع حجر الأساس لثروة هائلة

السبت، 02 سبتمبر 2023 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة