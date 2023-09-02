وفاة محمد الفايد تتصدر العناوين الرئيسية للصحف البريطانية السبت.. صور

كتبت رباب فتحى

تصدر خبر وفاة الملياردير المصرى، محمد الفايد فى الذكرى الـ26 لوفاة نجله، العناوين الرئيسية للصحف البريطانية الصادرة اليوم السبت.

وتوفى رجل الأعمال المصرى، محمد الفايد، عن عمر ناهز 94 عاماً، في العاصمة البريطانية لندن.

وعلى رأس الصفحة الرئيسية، نشرت صحيفة "ديلى اكسبرس" خبر الوفاة تحت عنوان "وفاة محمد الفايد عن عمر يناهز 94 عاما"، وأرفقته بعنوان يتعلق بتسجيل صوتى للأميرة ديانا يتحدث عن إحباط الأمير تشارلز عندما ولد الأمير هارى لأنه كان يرغب فى فتاة.





وبالمثل، خصصت صحيفة "ميرور" البريطانية رأس صفحتها الرئيسية لخبر وفاة الملياردير المصرى.

أما صحيفة "ذا صن"، ففردت مساحة واسعة من الصفحة الرئيسية لخبر الوفاة تحت عنوان "وفاة الفايد بعد 26 عاما من وفاة دودي". كما خصصت تغطية إخبارية متنوعة حول العلاقة بين الفايد وابنه فى تقرير حمل عنوان "يدفن إلى جانب ابنه المأسوى".





كما فردت صحيفة "التليجراف" صفحتها الرئيسية لتغطية خبر وفاة الفايد تحت عنوان "وفاة الفايد مالك هاوردز السابق عن عمر يناهز 94 عاما."





وتحت عنوان "وفاة الفايد صديق ديانا الوفي عن عمر يناهز 94 عاما"، خصصت صحيفة "ديلى ستار" صفحتها الرئيسية لتسليط الضوء على وفاة الفايد وعلاقته السابقة بالأميرة ديانا.

وشيع العشرات جثمان محمد الفايد من مسجد رينجز بارك، فى الوقت الذى كانت تعيد فيه الصحافة البريطانية احياء ذكري الحادث الذى لقى فيه كلا من ديانا ودودي مصرعهما ، وتفاصيل قصة الحب بينهما، لتفتح تلك الوفاة صفحة جديدة من قصة محمد الفايد داخل المملكة المتحدة ، وسط تساؤلات عن مصير ثرواته داخل وخارج بريطانيا.

وسيقام العزاء يوم الجمعة المقبل.