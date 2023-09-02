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وفاة الملياردير المصرى محمد الفايد فى الذكرى الـ26 لوفاة نجله.. إنفوجراف

السبت، 02 سبتمبر 2023 12:26 ص
وفاة الملياردير المصرى محمد الفايد فى الذكرى الـ26 لوفاة نجله.. إنفوجراف محمد الفايد
كتب محمد جمال

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فى الذكرى الـ26 لوفاة نجله، توفى رجل الأعمال المصرى، محمد الفايد، عن عمر ناهز 94 عاماً، في العاصمة البريطانية لندن، وشيع العشرات جثمان محمد الفايد من مسجد رينجز بارك، فى وقت كانت الصحافة البريطانية تعيد احياء ذكري الحادث الدموي ، وتفاصيل قصة الحب التي جمعت ديانا ودودي ، لتفتح تلك الوفاة صفحة جديدة من قصة محمد الفايد داخل المملكة المتحدة ، وسط تساؤلات عن مصير ثرواته داخل وخارج بريطانيا.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية، أعلنت فى وقت سابق وفاة الملياردير المصرى محمد الفايدة رئيس الجالية المصرية بالمملكة المتحدة، مؤكدة أن إقامة العزاء سيتم يوم الجمعة المقبل.
 
محمد الفايد
محمد الفايد
 
ونشأ الفايد في محافظة الإسكندرية لأسرة بسيطة ، إلا أنه استطاع بعد مسيرة طويلة في تكوين ثروة قدرت عام 2022 من قبل مجلة فوربس بنحو 1.8 مليار دولار ، بجانب 4 طائرات خاصة وقلعة اسكتلندية وقصورا عدة فى لندن وأوروبا، وأيضًا يختا فاخرا يطلق عليه "سوكار" بلغت قيمته 40 مليون دولار.
 
ومحمد عبدالمنعم الفايد هو ملياردير مصرى الجنسية ولد فى 27 يناير ، وبدأ حياته وهو طفل صغير كعامل (عتال) يحمل الحقائب فى ميناء الإسكندرية ولديه بعض الحرف اليدوية الأخرى، وكان عمله المبكر سبباً فى جعله يحب العمل الشاق.
وعند أقرب فرصة لاحت أمامه شق الفايد طريقه إلى السعودية للعمل فى بيع ماكينات الخياطة، وخلال تلك الفترة استطاع أن يجمع ثروة كبيرة، ولأن قلبه معلق بالبحر وميناء الإسكندرية عاد إلى مسقط رأسه من جديد وأسس شركة شحن.
 
وبدأت تجارة الفايد فى التوسع واستطاع أن يشترى سفينتى شحن بضائع كاملتين، تقفان فى ميناء الإسكندرية، وتعمل على خط "جينوا – الإسكندرية – بيروت – إسطنبول".
 
ومن المواقف المثيرة للملياردير محمد الفايد، أنه ترشح لرئاسة أسكتلندا معللاً أن أسكتلندا مصرية الأصل، على حد قوله، وأن اسم اسكتلندا مشتق من اسم أميرة فرعونية رحلت إليها فى الماضى البعيد. 

محمد الفايد

وفاة محمد الفايد

وفاة رجل الاعمال محمد الفايد

دودي الفايد

ديانا ودودي

الاميرة ديانا

مسجد لندن

جنازة محمد الفايد

تشيع جثمان محمد الفايد



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