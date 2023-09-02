وفاة السفير الأمريكى الأسبق لدى الأمم المتحدة بيل ريتشاردسون

وكالات

أعلن مركز ريتشاردسون للمشاركة العالمية وفاة بيل ريتشاردسون، السفير الأمريكى الأسبق لدى الأمم المتحدة، ووزير الطاقة فى عهد الرئيس بيل كلينتون، عن عمر ناهز 75 عاما، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وقال ميكى بيرجمان، نائب رئيس مركز ريتشاردسون، فى بيان: “لقد توفى الحاكم ريتشاردسون بسلام أثناء نومه الليلة الماضية"، مضيفا “لقد عاش حياته بأكملها فى خدمة الآخرين، بما فى ذلك الفترة التى قضاها فى الحكومة ومسيرته المهنية اللاحقة فى المساعدة على تحرير الأشخاص المحتجزين كرهائن أو المحتجزين بشكل غير قانونى فى الخارج".

وتابع: "لم يكن هناك شخص لا يتحدث معه الحاكم ريتشاردسون إذا كان يحمل وعدا بإعادة شخص إلى الحرية، لقد فقد العالم نصيرا لأولئك المحتجزين ظلما فى الخارج، ولقد فقدت أنا مرشدا وصديقا عزيزا".

يذكر أنه تم ترشيح ريتشاردسون لجائزة نوبل للسلام الشهر الماضى تقديرا لعمله فى مجال إنقاذ وتبادل السجناء الأمريكيين حول العالم، وكان آخرهم لاعبة الدورى الوطنى لكرة السلة بريتنى غرينر التى احتجزت فى روسيا بتهمة تهريب المخدرات.

وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، سافر ريتشاردسون حول العالم للتفاوض وتأمين إطلاق سراح السجناء والرهائن الأمريكيين فى بنغلاديش وكوريا الشمالية و وكولومبيا.

وتم إنشاء المنظمة غير الربحية "مركز ريتشاردسون" لدعم الحاكم السابق لولاية نيو مكسيكو فى تسهيل الحوار والسلام العالمى بين الدول ذات العلاقات الدبلوماسية المتوترة.

وبحسب قناة "سى إن إن"، توفى ريتشاردسون أثناء نومه فى منزله الصيفى بولاية ماساتشوستس شمالى شرق الولايات المتحدة.