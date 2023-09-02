وزير السياحة والآثار يفتتح أعمال ترميم دير مارجرجس بنقادة فى قنا.. صور

قنا ـ صابر سعيد

افتتح الدكتور أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أعمال ترميم دير مارجرجس جنوب مدينة نقادة بقنا، بحضور الدكتور مصطفي وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، وحازم عمرو، نائب محافظ قنا، والمطران بيمن، مطران نقادة وقوص، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

قال المطران بيمن، إن مدينة نقادة تحتوي على 5 أديرة تم الانتهاء من أعمال ترميم عدد منها وافتتاحها كمرحلة الأولي، وكانت الأعمال بإشراف قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، وبعد انتهاء أعمال الترميم بديرين آخرين تم افتتاحهما بمجهود كبير من المشرفين على عملية الترميم، وهما ديري الأنبا بسنتاؤس ودير مارجرجس .

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري، أن مصر تشهد في الفترة الحالية أكبر عملية ترميم للآثار الإسلامية والقبطية ومن أعمال الترميم في محافظة قنا، ترميم ديري الأنبا بسنتاؤس ودير مارجرجس، وتم افتتاح عدد من الأماكن على مستوي الجمهورية خلال أيام وهي صحوة غير عادية في ذلك المجال، ورحب وزري بالحضور المتواجدين بأعمال الافتتاح.

وتفقد الوزير ومحافظ قنا عددا من أركان أعمال الترميم بالدير والكنائس المتواجدة داخل الدير الذي سمي بدير المجمع لأنه يجمع عدد من الكنائس داخله، كما استمع الحاضرين إلي عروض من كورال كنيسة مدينة نقادة.