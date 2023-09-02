اليوم السابع
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وزير الآثار يصل قنا لافتتاح ديرين بمدينة نقادة بعد ترميمهما

السبت، 02 سبتمبر 2023 10:50 ص
وزير الآثار يصل قنا لافتتاح ديرين بمدينة نقادة بعد ترميمهما جانب من زيارة وزير الآثار
قنا صابر سعيد

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وصل منذ قليل، أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، محافظة قنا، وذلك لافتتاح ديرين من أديرة مدينة نقادة بعد ترميمهما.
 
واستقبل  اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وزير السياحة والآثار لافتتاح أعمال ترميم دير القديس الأنبا بسنتاؤس اللابس الروح، ودير الشهيد العظيم مار جرجس الروماني بمركز نقادة.
 
وكانت قد افتتحت وزارة السياحة والآثار في وقت سابق، أعمال ترميم 3 أديرة بمدينة نقادة في محافظة قنا وهم "دير الملاك ميخائيل، دير الأنبا بسنتاؤس، دير مارجرجس المجمع بحاجر نقاده" عقب الانتهاء من عملية ترميمها، وذلك في إطار دور وزارة السياحة والآثار للحفاظ على تراث مصر الأثري.

افتتاح دير القديس

وزارة السياحة والآثار

محافظة قنا

اخبار قنا



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