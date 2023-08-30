تاريخ دير العذراء مريم البراموس بصحراء مصر فى الكنيسة الأرثوذكسية

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر دير العذراء البرامواس واحداً من أقدم أديرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يقع بوادى النطرون ويبعد عن طريق القاهرة الاسكندرية حوالى 12 كيلومتر.

وكان القديس مكاريوس أول ناسك يسكن برية شيهيت حوالى سنة 330م طلباً للهدرء والسكينة وهو الذى أسس أول جماعة رهبانيــة

وأكتمــل نمـو البرامــوس كجماعة رهبانية مكتملة حول كنيسة يصلون فيها ومغارات الرهبان تنتشر حولها دون أن يكــون لها سور حوالى ســنة 356 م

قديسو الدير:

القديسة العذراء مريم

يرتبط دير البراموس بالقديسين الروميين مكسيموس و دوماديوس

ويعتبر الدير الحالى من أديرة الثيؤطوكوس أى الأديرة التوأم أذ أن الرهبان الأرثوذكس أرادوا مقاومة البدعة اليوليانية فى القرن السادس الميلادى فأنشأوا كنائس تحمل لقب ثيؤطوكوس إلى جوار الكنائس الأصلية التى تحمل اسم الجماعة الرهبانية

وكذلك من قديسي الدير: الأنبا موسى مــن أروع الأمثلــة لحياة التوبة والقديس الأنبا إيسوذورس قس الإسقيط والقديس الأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك.

ويحتوى الدير على أسوار شاهقة بنيت بعد الغارة البربرية السادسة التى وقعت سنة 817 يصل ارتفاعها إلى 11 متر و عرضها إلى مترين و نصف وايضا القصر ويستخدم للضيافة ومنارتان

كنائس الدير:

كنيسة العذراء الأساسية الأثرية

ملحق بها كنيستان

كنيسة الأمير تادرس

كنيسة مارجرجس الرومانى

كنيسة ماريوحنا المعمدان

رئيس الدير الحالى: الأنبا إيسوذوروس

ستة من رهبانه ارتقوا الكرسى البابوى