اليوم السابع
Ads
السبت، 02 سبتمبر 2023 01:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

وزارة الداخلية تواصل ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين

السبت، 02 سبتمبر 2023 01:03 م
وزارة الداخلية تواصل ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين كلبش، ارشيفية
كتب - محمود عبد الراضى- كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين وذلك على النحو التالي:

ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بكفرالشيخ) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 30 قضية بالحبس بمدد حبس 32 سنة و9 شهور - حال تواجده بمحطة سكك حديد القاهرة.

ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بالأقصر) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى إحدى القضايا بالسجن لمدة 3 سنوات ، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد الجيزة.

ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بالمنيا) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 3 قضايا بالسجن لمدة 3 سنوات ، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد الجيزة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

 


اخبار الحوادث

الامن الاقتصادى

شرطة النقل والمواصلات

وزارة الداخلية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة