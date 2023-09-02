وزارة الداخلية تواصل ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين وذلك على النحو التالي:
ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بكفرالشيخ) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 30 قضية بالحبس بمدد حبس 32 سنة و9 شهور - حال تواجده بمحطة سكك حديد القاهرة.
ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بالأقصر) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى إحدى القضايا بالسجن لمدة 3 سنوات ، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد الجيزة.
ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بالمنيا) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 3 قضايا بالسجن لمدة 3 سنوات ، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد الجيزة .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.
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