اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

السبت، 02 سبتمبر 2023 10:34 ص
إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية حادث تصادم - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الإقليمى- ديرب نجم، نطاق مركز ديرب نجم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
 
البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الإقليمى- ديرب نجم، نطاق مركز ديرب نجم، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة.
 
جرى الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.
 

الشرقية

حادث انقلاب سيارة نصف نقل

ديرب نجم

الطريق الاقليمى



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