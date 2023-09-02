مصرع مسن صدمه قطار بقرية شندويل البلد شمال محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت قرية شندويل البلد بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة شمال محافظة سوهاج، مصرع مسن يبلغ من العمر 60 سنة مصرعه على إثر اصطدام أحد القطارات به بمنطقة مزلقان السكة الحديد حال عبوره لشريط السكة من مكان غير مخصص للعبور المشاة.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغا يفيد بوفاة مسن عقب إصطدام إحدى القطارات به بناحية مزلقان شندويل البلد بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة وتم نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة عقب الإنتقال بتصادم قطار بالمدعو ا . ح . ع 60 سنة مسن عقب إصطدام إحدى القطارات به بناحية مزلقان محطة سكك حديد جزيرة شندويل بالمراغة تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزى الكائنه حاليا بقرية أولاد إسماعيل تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

يذكر أن مستشفى البلينا المركزى جنوب محافظة سوهاج، عامل يبلغ من العمر 34 سنة جثة هامدة، وذلك على إثر إصطدام إحدى القطارات به حال عبوره لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بدائرة المركز تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة وصرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير مفتش الصحة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد باصطدام أحد القطارات بعامل يقيم بدائرة مركز شرطة البلينا مما نتج عنه إصابته والتي أودت بحياته تم نقل الجثة إلى المستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بورود محضر لمركز البلينا اً من قسم شرطة النقل المواصلات بسوهاج يتضمن إصطدام قطار " أسوان – القاهرة بالمدعو محمد ح ا ع 34 سنة عامل ومقيم بندر البلينا حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بندر البلينا مما أدي إلـي وفاته متأثراً بإصابته بتر بالقدمين.

وبسؤال شقيقه المدعو علي ح ا ع 38 سنة صاحب مقهى ومقيم بذات الناحية أفاد بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.