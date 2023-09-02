اليوم السابع
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مصرع عامل سقط من أعلى نخلة في أطفيح بالجيزة

السبت، 02 سبتمبر 2023 12:15 م
مصرع عامل سقط من أعلى نخلة في أطفيح بالجيزة سقوط عامل من أعلى نخلة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى عامل مصرعه، نتيجة سقوطه من أعلى نخلة في أطفيح، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى أطفيح، والاستماع لأقوال شهود العيان، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمصرع أحد الأشخاص، نتيجة سقوطه من علو، ونقله إلى المستشفى في أطفيح.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين أن عامل اختل توازنه، وسقط من أعلى نخلة، مما أسفر عن إصابته بنزيف وكسور، ليفارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى مستشفى أطفيح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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