إقبال متزايد على منتجات منافذ البيع التابعة لمجلس مدينة الداخلة بالوادى الجديد

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

شهدت منافذ بيع الوحدة المحلية لمركز الداخلة ب محافظة الوادي الجديد ، المخفضة إقبالا كبيراً من المواطنين، ما يعكس سعى الوحدة إلى توفير بعض الخضروات الأساسية للمواطن بسعر مخفض، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ومن جانبه، قال المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الداخلة، إن الخضروات المطروحة في المنافذ يتم بيعها بأسعار أرخص من مثيلاتها في الأسواق الخارجية، حيث إن كيلو الطماطم والبطاطس والكوسة والباذنجان العروسى الأبيض والأسود والفلفل الرومى بـ 10 جنيهات، والباذنجان الرومى بـ5 جنيهات، والخيار بـ12.5، والجزر بـ15 جنيها، وكيلو البصل بـ17.5 جنيه.