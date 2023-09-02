اليوم السابع
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للخلاف على قيمة المشروبات.. القبض على قاتل سائق "توك توك" بالغربية

السبت، 02 سبتمبر 2023 12:38 م
للخلاف على قيمة المشروبات.. القبض على قاتل سائق "توك توك" بالغربية حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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نجحت الأجهزة الأمنية في كشف لغز مقتل سائق "توك توك" بمحافظة الغربية، وضبط مرتكب الواقعة.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية، من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (سائق مركبة "توك توك" "له معلومات جنائية" - مقيم دائرة القسم) إثر إصابته بجرح طعنى.

بالفحص وبسؤال (شقيقته) أقرت بأنه حال تواجد شقيقها بأحد المقاهى وقيامه بمحاولة فض مشاجرة بين (أحد الأشخاص - مقيم بذات الناحية)، ومالك المقهى لخلاف بينهما على قيمة المشروبات حدثت مشادة كلامية بين شقيقها والمذكور تطورت لمشاجرة قام خلالها بالتعدى على شقيقها بسكين كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وبسؤال (مالك المقهى) أيد ما سبق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة.

 

 

 

 


قتل

قتل سائق توك توك

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



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