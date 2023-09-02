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قيمة الاشتراك 33 جنيها.. كيف يحصل الطالب على اشتراكات المترو

السبت، 02 سبتمبر 2023 12:15 م
قيمة الاشتراك 33 جنيها.. كيف يحصل الطالب على اشتراكات المترو مترو الأنفاق
كتب سيد الخلفاوى

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مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، يستعد طلبة الجامعات والمدارس ، ومن بين الاستعدادات السعى لاستخراج اشتراكات مترو الأنفاق، لما يقدمه من تخفيض كبير. 

ويقدم "اليوم السابع" خطوات استخراج اشتراكات الطلاب بالمترو بخطوطه الثلاثة والأوراق المطلوبة ونسب التخفيض الممنوحة عليها وقيمتها فى النقاط التالية. 


1ـ التوجه لأقرب مكتب اشتراكات من المكاتب المتاحة بمحطات المترو المختلفة ثم شراء استمارة طلبة وقيمتها 5 جنيهات لكافة الطلاب، وذلك مع بداية العام الدراسي. 
 
2ـ ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة مثل محطة القيام والوصول والاسم والوظيفة مع وضع عدد 2 صورة شخصية على الاستمارة وختم واعتماد الاستمارة من شئون الطلاب من المدرسة أو الكلية أو المعهد التابع له.
 
3ـ يتم اعتماد الصورة على الاستمارة بخاتم الكلية او المعهد او المدرسة بحيث يكون جزءا من الختم على الصورة والجزء الآخر على الاستمارة وختم الصورة الأخرى على الظهر.

4ـ يتم اعتماد استمارة الاشتراك للمدارس الخاصة من المنطقة التعليمية التابعة لها بخاتم شعار الجمهورية. 
 
5ـ يستخرج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط.
 
6ـ يستخرج الاشتراك لمدة 3 شهور تمثل فترة الترم الدراسى.
 
7ـ يتم إثبات الكود الحسابى الخاص بالإدارة التعليمية المكون من 8 أرقام بمعرفة المدرسة او المعهد او الكلية بمعرفة الجهة الدراسية.
 
8ـ نسب التخفيض على اشتراك الطلاب تبلغ 98%.
 
9ـ قيمة الاشتراك لاستقلال 3 مراحل 33 جنيها.
 
10ـ قيمة الاشتراك لاستقلال 4 مراحل 41 جنيها.

اشتراك المترو

اشتراكات الطلبة

اشتراكات المترو للطلبة

مترو الانفاق

اليوم السابع بلس



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