اليوم السابع
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قطاع التنمية الأسقفي ينظم قافلة لمحو الأمية بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار

السبت، 02 سبتمبر 2023 01:43 م
قطاع التنمية الأسقفي ينظم قافلة لمحو الأمية بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار قطاع التنمية الأسقفي ينظم قافلة لمحو الأمية
كتب: محمد الأحمدى

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نظم قطاع التنمية أحد قطاعات مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية بمركز الطوابق التنموي، قافلة لمحو الأمية بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار التابعة لإدارة الهرم.
 
وتضمن اليوم تسليم عشرة شهادات واستكتاب لسبع سيدات وامتحان لتسعة عشر مستفيد من الرجال و السيدات، بحضور سعيد عبد التواب المحمدي مدير إدارة الهرم لتعليم الكبار وشعبان متولي رئيس لجنة الاستكتاب وشريف عبد الرحمن مدير إدارة بولاق.
 
الجدير بالذكر مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) هى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية فى مصر.
 
 
 
 
 

الكنيسه الاسقفيه

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