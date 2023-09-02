قطاع التنمية الأسقفي ينظم قافلة لمحو الأمية بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار

نظم قطاع التنمية أحد قطاعات مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية بمركز الطوابق التنموي، قافلة لمحو الأمية بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار التابعة لإدارة الهرم.

وتضمن اليوم تسليم عشرة شهادات واستكتاب لسبع سيدات وامتحان لتسعة عشر مستفيد من الرجال و السيدات، بحضور سعيد عبد التواب المحمدي مدير إدارة الهرم لتعليم الكبار وشعبان متولي رئيس لجنة الاستكتاب وشريف عبد الرحمن مدير إدارة بولاق.