اليوم السابع
Ads
السبت، 02 سبتمبر 2023 02:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

"طب أسرة الأقصر" يتفقد الحالة الصحية للفئات الأولى بالرعاية بدور المسنين.. صور

السبت، 02 سبتمبر 2023 02:16 م
"طب أسرة الأقصر" يتفقد الحالة الصحية للفئات الأولى بالرعاية بدور المسنين.. صور جانب من الزيارة
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توجه فريق طبي من الهيئة العامة للرعاية الصحية، والخاص بمركز طب أسرة الأقصر، لتفقد الحالة الصحية لمقيمي إحدى دور رعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة التابعين لإحدى الجمعيات الخيرية بالمحافظة، حيث يأتي ذلك في إطار خدمات المشاركة المجتمعية للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.
 
وقام الفريق الطبي وفريق المشاركة المجتمعية التابعين  لمركز طب أسرة الأقصر، بإجراء كل الفحوصات الأولية للحالات المقيمة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مع إعطاء النصيحة العلاجية اللازمة وتقديم هدايا رمزية من وجبات صحية خفيفة للمقيمين من قبل فريق عمل مركز طب الأسرة، حيث استهدفت المبادرة المجتمعية تعزيز الحالة النفسية للمقيمين والاهتمام بالحالة الصحية لهم للاطمئنان عليها باعتبارهم من الفئات الأولي بالرعاية الصحية لخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية.
 
وقالت هيئة الرعاية الصحية، فى بيان صحفى، إنه تأتي مبادرة مركز طب أسرة الاقصر ضمن العديد من المبادرات المجتمعية المشتركة التي يقدمها المركز في إطار بروتوكولات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وذلك نظراً لوقوع المركز في قلب مدينة الأقصر، وما يقدمه من خدمات صحية لما يقرب من 34 ألف مواطن ويستقبل يوميا مايقرب من 350 منتفعا.
 
جدير بالذكر، أن مركز طب أسرة الأقصر يعد واحدا من أهم المراكز الصحية المختارة، والمعتمدة لتدريب زمالة طب الأسرة بالأقصر وما يشهده من فريق طبي وفريق عمل متميز جداً، قدم فيها ما يقرب من 163 ألف خدمة صحية حتى الآن.
 
أعمال تفقد الحالة الصحية للفئات الأولي بالرعاية بدور المسنين
أعمال تفقد الحالة الصحية للفئات الأولي بالرعاية بدور المسنين

دعم الحالة الصحية للفئات الأولي بالرعاية بدور المسنين
دعم الحالة الصحية للفئات الأولي بالرعاية بدور المسنين

 
فريق طبي من مركز طب أسرة الأقصر يتفقد الحالات الأولى بالرعاية
فريق طبي من مركز طب أسرة الأقصر يتفقد الحالات الأولى بالرعاية

متابعة الحالة الصحية للفئات الأولي بالرعاية بدور المسنين بالأقصر
متابعة الحالة الصحية للفئات الأولي بالرعاية بدور المسنين بالأقصر
 
 

الاقصر

الرعاية الصحية بالاقصر

اخبار اليوم

دعم الاولى بالرعاية

اخبار الاقصر

دعم دور المسنين

اخبار المحافظات

هيئة الرعاية الصحية



الموضوعات المتعلقة

"الصحة" تعلن اعتماد مجمعات ووحدات طب أسرة بالأقصر والإسماعيلية.. تفاصيل

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 06:28 م

رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد مركز طب أسرة حي السلام بالإسماعيلية

الإثنين، 28 أغسطس 2023 03:38 م

"حياة كريمة" تحقق أحلام سكان قرى الغربية.. العمل على قدم وساق للانتهاء من مشروع مركز طب الأسرة بـ"تفهنا العزب".. الأهالى: كنا نعانى من نقص الخدمات الصحية.. ونشاهد الحلم يكتمل يوما بعد الآخر.. صور

الجمعة، 25 أغسطس 2023 08:00 ص

وحدة طب أسرة البغدادى بالأقصر تقدم 114 ألف خدمة لـ27 ألف مواطن

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 11:10 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة