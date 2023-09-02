"طب أسرة الأقصر" يتفقد الحالة الصحية للفئات الأولى بالرعاية بدور المسنين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

توجه فريق طبي من الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والخاص بمركز طب أسرة الأقصر، لتفقد الحالة الصحية لمقيمي إحدى دور رعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة التابعين لإحدى الجمعيات الخيرية بالمحافظة، حيث يأتي ذلك في إطار خدمات المشاركة المجتمعية للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.

وقام الفريق الطبي وفريق المشاركة المجتمعية التابعين لمركز طب أسرة الأقصر، بإجراء كل الفحوصات الأولية للحالات المقيمة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مع إعطاء النصيحة العلاجية اللازمة وتقديم هدايا رمزية من وجبات صحية خفيفة للمقيمين من قبل فريق عمل مركز طب الأسرة، حيث استهدفت المبادرة المجتمعية تعزيز الحالة النفسية للمقيمين والاهتمام بالحالة الصحية لهم للاطمئنان عليها باعتبارهم من الفئات الأولي بالرعاية الصحية لخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وقالت هيئة الرعاية الصحية، فى بيان صحفى، إنه تأتي مبادرة مركز طب أسرة الاقصر ضمن العديد من المبادرات المجتمعية المشتركة التي يقدمها المركز في إطار بروتوكولات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وذلك نظراً لوقوع المركز في قلب مدينة الأقصر، وما يقدمه من خدمات صحية لما يقرب من 34 ألف مواطن ويستقبل يوميا مايقرب من 350 منتفعا.

جدير بالذكر، أن مركز طب أسرة الأقصر يعد واحدا من أهم المراكز الصحية المختارة، والمعتمدة لتدريب زمالة طب الأسرة بالأقصر وما يشهده من فريق طبي وفريق عمل متميز جداً، قدم فيها ما يقرب من 163 ألف خدمة صحية حتى الآن.