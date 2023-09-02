ضبط 2 طن و400 كيلو حلويات منتهية الصلاحية وأكياس بطاطس رديئة بالغربية

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملة مكبرة لتشديد الرقابة على الأسواق وجميع المنتجات الغذائية الموجودة بالأسواق للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

فى سياق متصل، شنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين حملة تموينية لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري ضمت اشرف شرف الدين مدير إدارة تموين كفر الزيات واحمد فتحى مدير الرقابة.

حيث تمكنت الحملة من ضبط مصنع مواد غذائية بطاطس نصف مقلية بناحيه كفر الزيات بكميه قدرها 2500 كيلو جرام داخل اكياس تحمل علامات تجارية وبيانات وهمية مملوكة للغير مستخدماً خامات رديئة وغير صالحة، كما تم ضبط مخزن مواد غذائية وبداخلة طن دقيق فاخر استخراج 72 % مجهولة المصدر، كما قامت الحملة بتحرير 2 محضر بيع بازيد زيادة 20 جنيها فى العلبة الواحدة و 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.