"حوار وطنى" بالغربية حول دور الجمعيات الأهلية فى مواجهة القضية السكانية

الغربية محمد طارق

شهد الدكتور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية فعاليات مؤتمر الحوار الوطنى والقضية السكانية والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بحضور الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى الذى نظمته المحافظة ضمن سلسلة اللقاءات التى تعقدها المحافظة حول القضية السكانية بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، فى إطار الفعاليات واللقاءات التى ينظمها الاتحاد على مستوى المحافظات، بالمشاركة مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والاتحادات الإقليمية والنوعية.

وأكد محافظ الغربية أن الجمهورية الجديدة أقامت عددا من المشروعات لا ينكرها إلا أصحاب القلوب الحاقدة مشيرا إلى حرص الدولة للاستماع إلى آراء المواطنين وطرح أفكار وحلول المشاكل المطروحة على أجندة محاور الحوار، ليقوم بعدها المسئولين ببلورة هذه الأفكار لتوضع فى مقترحات قابلة للتنفيذ.

وأشار المحافظ، إلى أنه عندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى الحوار الوطنى ظن العامة بأن الأمر لن يتعدى جلسة تضم نخبة من الخبراء والمثقفين تخرج بمجموعة من التوصيات وحسب لكننا شاهدنا الحوار الوطنى عبارة عن سلسلة من الحوارات فى شتى المجالات شارك فيه ممثلون من كافة فئات المجتمع.

وأوضح أنه لم تكن تلك الحوارات قاصرة على ممثلى تلك الفئات فقط بل امتدت إلى القاعدة الشعبية لتشمل المدن والقرى والمؤسسات والمصانع وأصبح لكل فرد من الشعب القدرة على التعبير عن رأيه بشخصه ودون وسيط، فجاءت استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمخرجات الحوار الوطنى والتى تنوعت ما بين مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية فى كل المحاور، حملت العديد من المعانى الإيجابية والتى أكدت أهمية الحوار الوطنى.

واختتم المحافظ كلمته بتوجيه التحية لأمناء الحوار الوطنى وكافة المشاركين فى حوار اليوم عن قضية من أهم قضايا المجتمع وهى القضية السكانية التى تلتهم معظم أن لم يكن كل عناصر التنمية.

ومن جانبه أشار الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إلى أن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية كبرى لمواجهة الزيادة السكانية، تتمثل فى القضاء على الفقر والأمية بالإضافة إلى إتاحة وسائل تنظيم الأسرة فى الوحدات الصحية وتشجيع الأسر على ذلك، بالإضافة إلى العمل على نشر ثقافة الطفلين، مشيرا إلى أن المجتمع الأهلى لاعب رئيسى فى القضية السكانية.

واختتم الحوار بفتح باب النقاش مع الحضور للخروج برؤى ومقترحات يتم رفعها لمجلس أمناء الحوار الوطنى، وذلك بهدف توسيع نطاق المشاركة ولمس نبض المواطن فى كل مكان فى مصر، وهذا بدوره سوف يؤدى على ثراء فى مخرجات الحوار الوطنى.







