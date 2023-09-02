ضبط 115 لفة سكر حر بمخزن و150 كيلو مقرمشات بحملات تموينية فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، حملات نجحت فى ضبط 115 لفة سكر حر بمخزن و150 كيلو مقرمشات أطفال بدون مستندات، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية ومخازن السلع الغذائية، وضبط الأسواق والتلاعب في الأسعار والقضاء على الغش التجاري والتأكد من صلاحية السلع المعروضة للبيع للمواطنين، وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه تم تنظيم حملة تموينية تفتيشية بناحية أرمنت، والتى أسفرت عن ضبط صاحب مخزن للسلع الغذائية لحيازته سكر حر معبأ بأوزان مخالفة للوزن المقرر والمضبوطات بإجمالى 920 كيلو جرام سكر حر معبأ وهى عبارة عن عدد 115 لفة سكر حر، وضبط صاحب مخزن للسلع الغذائية لإدارته مخزن بدون ترخيص من الجهات المختصة ولحيازته مقرمشات أطفال بدون فواتير أو مستندات قانونية تدل على مصدر حيازته لتلك السلع والمضبوطات، وذلك بإجمالى 150 كيلو جرام مقرمشات أطفال وهى عبارة عن عدد 30 كرتونة مقرمشات أطفال، وعدد 2 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 2 إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر عدم وجود ميزان حساس بالمخبز، ومحضر عدم وجود قائمة تشغيل خاصة بالمخبز، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين وتولت النيابة التحقيق.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه أسفرت الحملات عن ضبط عدد 2 محل لبيع السجائر والأدخنة لحيازتهم سجائر ومعسل بدون فواتير أو مستندات قانونية أو إفراج جمركي تدل على مصدر حيازتهم لتلك السلع والمضبوطات، وذلك بإجمالى 720 علبة سجائر مستوردة، و220 باكو معسل الجنتل، وتحرير عدد 3 محضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة مختلفة، ومحضر لمخبز قام بالتصرف فى عدد 8 شيكارة دقيق بلدى، وعدد 4 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 4 إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لعدم وجود ميزان حساس بالمخبز، وعدد 3 محضر عدم وجود قائمة تشغيل خاصة بالمخبز وعدم نظافة، وعدد 2 محضر عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، حيث تستمر حملات الرقابة التموينية بضبط المخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.