ضبط 1097 حالة إشغال و156 إنذارا وغلق منشأة بالإسكندرية

الإسكندرية ـ جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات، وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفي هذا الصدد، قادت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة والإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة حملة مكبرة للتفتيش علي الأسواق والمحال التجارية، شملت شارع طلبة العلم وميدان التحرير، وأسفرت الحملة عن غلق منشآة وتحرير عدد 23 محضرا متنوعة و 35 إنذارا وتحصيل 42 ألف جنيه غرامات فورية والتحفظ على 65 حالة إشغال متنوعة.

وشن حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة للتفتيش علي المحال التجارية وإزالة الإشغالات استهدفت مناطق المطار ، محور المحمودية ، كليوباترا، سيدي جابر ، شارع النصر جرين بلازا وشارع العشرين سموحة وطريق الجيش بنطاق الحي، وأسفرت الحملة عن إعدام 10 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتحرير عدد 37 محضرا متنوعة والتحفظ علي 617 حالة إشغال متنوعة، وفرض غرامات فورية تقدر بـ 29 ألف جنيه.

وقام حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة للتفتيش علي الأسواق والمحال التجارية شملت منطقة طوسون ، منطقة العصافرة قبلي، منطقة المعمورة الشاطئ وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 27 محضرا متنوعة و91 إنذارا والتحفظ على 276 حالة إشغال متنوعة، وفرض غرامات فورية تقدر بـ25 ألف جنيه.

ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة للتفتيش على المحال والأسواق شملت شوارع ابن سالم، خفاجة، الإسناوي، النوري بالورديان، وأسفرت الحملة عن إعدام 15 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي وتحرير 28 محضرا متنوعة و14 إنذارا.

وواصل حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملاته للتفتيش علي المحال التجارية، شملت شارع عمرو النجومى، شارع البكباشى العيسوي، شارع مسجد سيدى بشر، شارع خالد بن الوليد، شارع محمد يوسف غالى، شارع محمود صدقى، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر متنوعة و8 إنذارات وضبط كجم من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي وفرض غرامات فورية تقدر بـ34 ألف جنيه والتحفظ على 125 حالة إشغال متنوعة.

وشهد حي العامرية أول برئاسة السيد موسي حملة مكبرة للتفتيش علي المحال التجارية استهدفت منطقة العامرية البلد وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 30 محضرا متنوعة و8 إنذارات والتحفظ علي 14 حالة إشغال متنوع.