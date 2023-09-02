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شاهد أعمال تنفيذ محطة حدائق الأهرام بالخط الرابع للمترو

السبت، 02 سبتمبر 2023 12:19 م
شاهد أعمال تنفيذ محطة حدائق الأهرام بالخط الرابع للمترو تنفيذ محطة مترو حدائق الأهرام
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل صورا توضح أعمال ونسب تنفيذ محطة حدائق الأهرام ضمن المرحلة الأولى من مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، والذى يتم تنفيذه بمحافظة الجيزة ويربط مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة مرورا بشارع الأهرام. 
 
وهذه المحطة ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، الذى يبلغ طوله 42 كم. ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة، حيث يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على عدد 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، وعدد 21 محطة.
 
ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.
 
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