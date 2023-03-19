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الخط الرابع للمترو حلقة الوصل بين القاهرة والجيزة و6 أكتوبر.. صور

الأحد، 19 مارس 2023 11:48 ص
الخط الرابع للمترو حلقة الوصل بين القاهرة والجيزة و6 أكتوبر.. صور الخط الرابع للمترو
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت الهيئة القومية للأنفاق، صور توضح تقدم الأعمال محطة مترو حدائق الأهرام، ضمن مشروع الخط الرابع للمترو، والمحطة ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الانفاق، الذى يبلغ طوله 42 كم، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة.

 

ويتم تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على عدد 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، وعدد 21 محطة.

 

ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالى 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حاليًا تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثانى للمترو فى محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو فى محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.

 

 
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مترو حدائق الأهرام

الخط الرابع للمترو

مترو الانفاق

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النقل



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