زيادة الوزن والحمل.. استشارى تقدم نصائح للحوامل لتجنب مخاطر السمنة

كتبت رانيا عامر

زيادة الوزن المفرط تؤثر على الصحة العامة، كما أنها تتسبب في الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، بجانب تأثيرها على نقص نسبة الخصوبة لدى السيدات ، وهذا ما أكدته الدكتورة إلهام مدنى أستاذ التوليد وأمراض النساء والعقم بكلية طب جامعة السويس وفقا لتصريح خاص لليوم السابع.

أوضحت إلهام، أن الإصابة بالسمنة ترجع إلى عدة أسباب، منها سوء التغذية، والإفراط فى تناول الأطعمة التى تساعد فى زيادة الوزن، وعدم ممارسة الرياضة، والأكل أثناء مشاهدة شاشات التليفزيون والتليفون، بالإضافة الى تناول الوجبات السريعة والاطعمة المعلبة .

وأكدت أن مسألة زيادة الوزن لدى النساء تعتبر من المخاطر الرئيسية التى تسبب نقصا فى نسبة الخصوبة لدى السيدات ، حيث تؤدى السمنة إلى اضطرابات هرمونية عديدة من أهمها متلازمة تكيسات المبايض التى ينتج عنها ضعف فى التبويض للنساء ، وبالتالى تصبح فرص الحمل ضعيفة .

كما أوضحت استشارى النساء والتوليد بأن السمنة أثناء فترة الحمل قد تكون سببا مباشرا لارتفاع نسبة السكر فى الدم، ولذا نجد أن بعض النساء يتعرضن للإصابة بسكر الحمل ، مما يؤدى الى مضاعفات صحية على الام والجنين معا .



ونصحت الطبيبة السيدات الحوامل بهذه النصائح، وأبرزها: -الابتعاد عن النشويات والمواد السكرية بقدر المستطاع .

-كثرة تناول الخضراوات وشرب المياة والاطعمة الصحية للحفاظ علي صحة الجنين والأم.

-ضرورة عمل فحص روتينى لسكر الدم خلال فترة الحمل، مع قياس السكر التراكمى اذا كان هناك عوامل خطر الاصابة بمرض السكر .