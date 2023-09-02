اليوم السابع
Ads
السبت، 02 سبتمبر 2023 10:14 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

رفع إشغالات المقاهى وإزالة أعمال بناء مخالف خلال حملات بحى الهرم.. صور

السبت، 02 سبتمبر 2023 09:50 ص
رفع إشغالات المقاهى وإزالة أعمال بناء مخالف خلال حملات بحى الهرم.. صور رفع إشغالات المقاهى بحى الهرم
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شن حي الهرم حملات مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المقاهي والمحال من الطريق العام ومواجهة كل أشكال التعديات بالبناء المخالف، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.
 
يأتي ذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية وتكثيف حملات الرقابة والرصد للمخالفات وتعديات المحال ورفع الإشغالات لتحسين الحركة المرورية وتحقيق السيولة اللازمة مع قرب بداية العام الدراسى الجديد.
 
وأسفرت الحملات تحت إشراف طه عبد الصادق رئيس حي الهرم ومجموعة العمل المرافقة، عن رفع إشغالات المقاهي التي تعيق نهر الطريق العام بشارع الأربعين من شارع كعبيش وإيداع جميع المضبوطات بمستودع الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى إزالة أعمال بناء مخالف بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
يُذكر أن محافظة الجيزة نفذت مؤخرا من خلال هيئة النظافة والتجميل وحي الهرم حملات موسعة لتحسين مستوى النظافة بقطاع هضبة الأهرام، أسفرت عن رفع 525 طن مخلفات وتراكمات بقطع الأراضي 212ن، 525ز، 241ن، 251ن، 212ح وشوارع الثروة المعدنية والضغط العالي، وذلك من خلال حوالي 40 نقلة بسيارات ومعدات هيئة النظافة.
 
IMG_3148
 
 
IMG_3149
 
 
 
 
 
 

اشغالات

اشغالات المقاهي

حي الهرم

الجيزة

محافظ الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة