رئيس الحكومة التونسية يبحث وضع المؤسسات الثقافية فى ظل التطور التكنولوجى

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بحث رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشانى اليوم /السبت/، مع وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي، سير العمل فى الوزارة إلى جانب وضع المؤسسات الثقافية ومستقبل دور الثقافة فى ظل التطور التكنولوجي.

وأوصى رئيس الحكومة التونسية - بحسب بيان صادر اليوم - بمواصلة رقمنة الخدمات المقدمة للفنانين والمبتكرين ليصل الدعم لمستحقيه.



وأطلعت وزيرة الشؤون الثقافية رئيس الحكومة على الاستعدادات الجارية لإعادة فتح متحف باردو تزامنا مع العودة المدرسية، وتنظيم أيام قرطاج السينمائية كدورة استثنائية، نظرا للاحتفال بمائوية السينما التونسية هذه السنة، إلى جانب تنظيم أيام قرطاج المسرحية.



كما جرى النقاش بشأن ملف تسجيل جزيرة جربة على قائمة التراث العالمي، وأوصى رئيس الحكومة فى هذا السياق بضرورة انخراط كل المتدخلين لإنجاحه.

وأكدت وزيرة الشؤون الثقافية من جهتها على أنه يتم حاليا حشد التأييد الدولى لهذا الملف.