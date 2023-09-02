خدمات طبية مجانية لـ1652 حالة خلال قافلة بقرية سيوة فى مركز بني مزار بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضي مح افظ المنيا ، إجراء الكشف الطبي وصرف الأدوية مجاناً لحوالي 1652 حالة خلال أعمال القافلة الطبية بقرية سيوة بمركز بني مزار على مدار يومى 30 و31 أغسطس الماضى، ضمن الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ، للوصول إلى أهالي المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا على مستوى مراكز المحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة قدمت كل الخدمات الصحية والعلاجية مجانا بواقع 351 جراحة، 450 أطفال، 212 باطنة، و 77 نساء، 183 رمد، 128 أنف وأذن، 210 جلدية، 41 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 90 تحليلا مختلفا وحالتى موجات صوتية و 5 حالات أشعة سينية و 74 كشف مبكر للضغط والسكر، وتحويل 34 حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي استفاد منها 95 مترددا .