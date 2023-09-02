تعرف على استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمنيا للعام الدراسى الجديد

المنيا - حسن عبد الغفار

لقاءات مكثفة يعقدها حمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم ووكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، استعدادا للعام الدراسى الجديد.

وقال حمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن إقامة مدارس جديدة ودخولها الخدمة مع بداية الدراسة وإجراءات الصيانة الشاملة والمتوسطة للمدارس تأتى فى ظل اهتمام الدولة بتطوير المنظومة التعليمية وذلك بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتقليل الكثافات بالفصول وإتاحة الخدمة التعليمية بكافة القرى والتجمعات البعيدة والنائية مع تهيئة الأجواء المناسبة لتقديم منتج تعليمى متميز لأبنائنا الطلاب.

وأوضح المهندس محى عبد الرحمن رئيس الهيئة، ان مهندسى الهيئة قاموا بالمرور على 1068 مبنى تعليمى منها ما هو قديم ومنها مدارس منشأة حديثاً، وذلك لتفقد أعمال الصيانة، وتجهيزات المدارس من أساس ومرافق، وكذلك تفقد عوامل الأمن والسلامة المهنية، لتلافى أية مشكلة قد تعوق العام الدراسى الجديد.