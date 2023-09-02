"تموين دمياط": تحرير 1226 محضرا متنوعا خلال أغسطس الماضى

دمياط معتز الشربيني

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، العديد من الحملات المشتركة مع الطب البيطرى والمراقبة الصحية وإدارة المتابعة على الأسواق والمحال التجارية.

وأسفرت الحملات، عن ضبط وتحرير عدد 1226 مخالفه خلا شهر أغسطس المنقضى، منها عدد 101 مخالفة فى مجال إنتاج الخبز البلدى المدعم لمخالفة الأوزان والمواصفات المقرره قانونا وعمليات الضرب الوهمى على ماكينة المخبز بدون إنتاج حقيقى والتصرف فى الدقيق المدعم فى غير الغرض المخصص له حيث تحرر المحضر رقم 11311 جنح كفر سعد للتصرف فى عدد 65 شيكاره دقيق زنة 50 كيلو جرام وكذلك المحضر رقم 7188 جنح كفر البطيخ للتصرف فى عدد121 شيكارة، كما تم ضبط بمخابز طباقى عدد 45 شيكارة دقيق مدعم محظور تداولها خارج منظومة الدعم .

وفى مجال الأسواق والمحلات العامه تم تحرير عدد 1125 محضر مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار فى مكان ظاهر للجمهور ولإرتكاب جريمة البيع بأزيد عن السعر الرسمى منها عدد 10 محاضر أزيد من السعر الرسمى لعبوات السجائر والتحفظ على 5 قاروصات مجهولة المصدر تحت تصرف النيابة العامة.

بالإضافة إلى عدد 15 محضر فى مجال مكافحة الغش التجارى للعرض للبيع سلع منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستهلاك الأدمى والتحفظ على كميات 233 كجم مصنعات لحوم 18 قالب بسطرمة منتهية الصلاحية 15كجم دواجن و39 كجم مجزاءات دواجن 5 كجم عجينة حواوشى,27 كجم أسماك مجمده ( لاتصلح للاستهلاك الأدمى وتحت تصرف النيابه العامه على ذمة المحاضر الخاصه بها) .

وتم ضبط تجميع عدد 243 بطاقة تموينيه لدى حد البدالين . وضبط 41 بالته سكرتموينى زنة 20 كجم محظور تداولها خارج منظومة التموين، وللوقوف على مطابقة السلع للمواصفات القياسية تم سحب عدد 20 عينه غذائية وغير غذائية مع 48 عينة دقيق واقماح لإرسالها إلى المعامل المختصة للمطابقه والتحليل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والعرض على النيابة العامة للتصرف.

ياتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامه لحماية المستهلك من ممارسات الجشع والغش والتدليس والمغالاه فى الاسعار .