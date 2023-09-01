مياه دمياط: تشغيل برنامج WQi الخاص بدلائل وخرائط جودة مياه الشرب

دمياط معتز الشربيني

أعلنت شركة مياه الشرب بدمياط ختام البرنامج التدريبى "إعداد تقارير وخرائط دلائل جودة مياه الشرب WQI والإحصائيات" بمركز التدريب الإقليمى بالشركة، والبدء في التشغيل التجريبي لبرنامج QDSS لتسجيل نتائج التحاليل والإحصائيات وخرائط الجودة لمياه الشرب والصرف الصحي.

واستهدفت الدورة التدريبية كيميائي محطات المياه وجودة المياه بقطاع المعامل بالشركة بحضور خبراء معتمدين من الشركة القابضة محاضر الدكتور هيثم مغاوري الإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة.

وأوضح اللواء ماهر أحمد شاهين رئيس مجلس الإدارة، أن البرنامج التدريبى يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة والشركة القابضة بالتحول الرقمي وعمل منصة إلكترونية لتسجيل وتحليل بيانات قطاع المعامل وأهمية تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين بما يساعد على رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية وبرامج التدريب لمواكبة التكنولوجيا بما يؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ولأهمية إنتاج المياه المطابقة للمواصفات من محطات الإنتاج وما يتبعها من مراقبة مراحل الإنتاج ابتداء من مصادر المياه وحتى خروجها من محطة الإنتاج من خلال تحديث المعامل وإمدادها بالأجهزة الحديثة وتدريب الفنيين وتوفير كيماويات المعالجة بعد التأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات واستخدامها الاستخدام الأمثل.