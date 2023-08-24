تعليم القاهرة: هدوء فى ختام الأسبوع الأول للدور الثانى للثانوية العامة

تابعت غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية امتحانات الثانوية العامة ( دور ثان ) للعام الدراسى 2023/2022، حيث أدى الطلاب اليوم الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، حيث أوضحت غرفة عمليات تعليم القاهرة أن الامتحانات منذ بدايتها وحتى إنتهاء اليوم تمت بهدوء ونظام، ولم تتلق الغرفة أى شكاوى، وذلك بحضور ياسر أنس، مدير عام التعليم العام والتجريبيات، وأعضاء الغرفة.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها (الأدبى والعلمى) أداء امتحان "اللغة الأجنبية الأولى"، بينما أدى طلاب مدارس المتفوقين امتحان "مقاييس المفاهيم (الكيمياء).

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب من الغش أو تصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وصفحات الغش، مشددة على أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى واقعة غش أو تصوير أسئلة وأجوبة، حيث أن الحرمان من الامتحان مصير أى طالب يقوم بالغش أو تصوير الأسئلة.

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان، أدى الطلاب السبت 19 أغسطس الحالى الامتحانات فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، والأحد 20 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، والاثنين 21 أغسطس الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 22 أغسطس الاقتصاد والإحصاء والأربعاء 23 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 24 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 27 أغسطس الديناميكا والاثنين 28 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع والثلاثاء 29 أغسطس الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.